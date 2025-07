Alertas extras da semana para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 27 de julho de 2025

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário

Você deve ser bem-organizado para não perder tempo e também deixar de adiar a verdade, mesmo que seja desconfortável. Uma mensagem que chega pede sua atenção e é hora de compreender seus motivos.

Capricórnio

Nem sempre se manter aberto a tudo é positivo, então saiba quando se fechar e quando começar a escolher a paz em sua vida. Análise esse novo capítulo e encare um novo ciclo. Mensagens intuitivas.

Aquário

Notícias podem chegar que o forçam a tomar decisões rápidas, mas necessárias. Saiba estabelecer limites e encontre a oportunidade de amadurecer. Não olhe para trás. O que aconteceu já passou. Agora é hora de deixar a nostalgia de lado e construir a partir da certeza.

Peixes

Entenda a chegada das lembranças em sua vida, mas não deixe que elas o façam se perder novamente. Sua paz é invejada algumas vezes e isso o complica; proteja-se mais da energia dos outros e corte alguns laços.