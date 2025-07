Alertas extras da semana para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 27 de julho de 2025

Chegamos ao meio da semana e é momento de receber alguns alertas extas para finalizar da melhor forma possível.

Confira a seguir:

Áries

As emoções estarão mais intensas e é preciso ter cuidado com algum tipo de discussão. Não tenha o orgulho nublando a razão todo o tempo e busque a calma e meditação para ter uma maior tranquilidade. Se não puder solucionar alguns problemas, saiba se despedir de forma pacífica.

Touro

Você está no controle, mas precisa decidir com mais clareza. Sua determinação é o que o colocará no local que deseja e a intuição deve ser mais aguçada. Controle as emoções para que tudo fique mais fácil de realizar e se for necessário, não reprima mais: solte-as e depois se liberte.

Gêmeos

É hora de planejar antes de se movimentar. Por isso, prefira o descanso nos momentos complexos e recupere a energia. Organize seus pensamentos antes de tomar decisões e entenda as mensagens que chegam, por mais que pareçam que seu caminho veio por engano.

Câncer

Quando a verdade é revelada e o toca, é preciso saber se acalmar e só então agir com dignidade. Não deixe que algumas coisas do passado continuem afetando sua vida. Pense no quando você merece ser livre pela verdade e honestidade.