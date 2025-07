A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta O Louco

Momento em que as sensações e sentimentos são divididos. É importante refletir sobre os deveres que assume e aquilo que realmente deseja, encontrando um equilíbrio e as respostas que podem ajudar a sair desse labirinto.

Capricórnio – Carta A Imperatriz

A vida pode se tranquilizar de uma forma importante e o coloca em um lugar mais confortável. Aproveite esse respiro para focar em você e aproveitar os novos encontros e trocas que tendem a chegar. Não se amarre mais em mágoas, pois isso é a única coisa que pode o atrapalhar.

Aquário – Carta O Juízo

Aquilo que não realizado com boas intenções e que fez o mal de alguma forma será descoberto. As pessoas ao redor podem ficar ainda mais inflamadas e revoltadas com a verdade. O que foi antes vantagem de um, se tornará um problema. Prepare a mente e o emocional.

Peixes – Carta A Lua

Momento de ficar de olho nas sombras que podem afetar suas relações e causar afastamento. Para alguns, podem existir relações ocultas e infidelidades prestes a serem descobertas. É momento de ter acesso a verdade, preparando sua mente e coração para ser firme.