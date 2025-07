A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta A Estrela

Serenidade, calma e novos passos que mostram seus bons frutos. Um projeto começará a dar resultados se você planejar e tirar do papel como se deve. Alguém pode ajudar a facilitar as coisas, mas será necessário profissionalismo, dedicação, comunicação e segurança ao levar essa questão em frente. Isso também pode se aplicar a relações sentimentais.

Virgem – Carta O Pendurado

Momento de reduzir a velocidade e recalcular a rota se for necessário, mas não por muito tempo. Lembre-se que é importante manter o equilíbrio e tomar decisões com cautela, mas também é fundamental colocar a mão na massa para começar a colocar os planos em prática e gestar seus projetos. Você esconde uma fertilidade imensa para criar coisas novas em sua vida e é hora de arregaçar as mangas com coragem para tornar isso realidade.

Libra – Carta A Força

Pessoas importantes podem entrar em sua vida agora e potencializam sua essência calma e confiante. Não tenha medo de se inspirar e conhecer mais a fundo quem mostra equilíbrio e respeito por você, pois as boas relações devem ser assim. É hora de buscar as conexões certas.

Escorpião – Carta O Diabo

Cuidado extra com pessoas que se aproximam de você ou dos seus assuntos apenas para julgar e levantar calunia. É possível que você precise estar atento para se defender de acusações ou energias que o prejudicam de alguma forma. Alguns planos não saem como o esperado e isso exige sua resiliência.