A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta o Sol

Momento de muita fertilidade e de nascimentos. É importante saber que as atitudes tomadas agora darão frutos no presente e futuro, pois existe a capacidade de plantar sementes que florescerão. Pense bem nos passos que dará a partir de agora, pois essa energia irá reverberar.

Touro – Carta A força

Sua capacidade de conseguir o que quer e influenciar as pessoas como deseja está em alta. No entanto, é importante usar isso com sabedoria e para o bem, pois toda ação gera consequências e é sempre melhor colher o que foi plantado com a verdade, generosidade e justiça.

Gêmeos – A sacerdotisa

Aprender a lidar com as nuances do bem e do mal é fundamental para a sabedoria. Nem tudo acontece de forma extrema e algumas questões são complexas. A intuição e meditação o ajudam a ter uma bússola interna mais efetiva para encontrar as respostas.

Câncer – Carta A Justiça

É momento de ter mais leveza e ponderar as decisões a partir disso. Uma rigidez e inflexibilidade chegará apenas para complicar tudo, o fazendo tomar decisões erradas e se enganar ao interpretar palavras ou ações das outras pessoas.