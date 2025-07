Melhor que francesinhas! A manicure “dolce vita” promete a mudança mais elegante e bonita

Embora a francesinha seja um clássico, o estilo “Dolce Vita” está emergindo como o favorito desta temporada, destronando a elegância sóbria da francesinha. Dê uma chance a novos designs e eles podem se tornar um dos seus favoritos, então dê um toque especial ao clássico branco e rosa para algo muito mais marcante e até elegante.

O design de unhas é sempre importante, então, se você está procurando algo diferente do convencional, as unhas de inspiração italiana provavelmente são a alternativa que você procurava. Além disso, elas são ideais para as suas próximas férias, então é fato que a famosa francesinha chegou (temporariamente) ao fim.

Unhas 'Dolce Vita' Pinterest

Não hesite em experimentar esta manicure, que promete deixar suas unhas perfeitas para uma tarde na praia. Você verá que cada design combina com você, tornando-as uma opção versátil e valiosa para quem busca algo novo sem ser muito sofisticado. Se há uma coisa da qual temos certeza, é que personalidades como Sofia Vergara e Hailey Bieber as adorariam.

O que são unhas “Dolce Vita”?

As tendências de beleza estão em constante evolução, e o cenário das unhas não é exceção. Embora a francesinha seja um clássico atemporal, uma nova tendência está surgindo com força neste verão: as unhas “Dolce Vita”. Este estilo, que evoca o charme do cinema italiano, está se consolidando como o favorito desta temporada, destronando a elegância sóbria da francesinha.

Unhas 'Dolce Vita' Pinterest

As unhas Dolce Vita são inspiradas na estética glamurosa e sofisticada dos anos 1950 e 1960, com um toque de modernidade. Apresentam cores vibrantes, designs ousados e acabamentos brilhantes, refletindo a alegria e o otimismo do verão.

Dicas para fazer unhas “Dolce Vita” perfeitas

Para dominar este estilo e fazer das suas unhas o centro das atenções neste verão, considere os seguintes pontos-chave. Lembre-se de que elas devem emular o verão, então explore uma paleta de cores amarelo, limão, branco e laranja que lembra frutas cítricas frescas e uma tarde italiana inesquecível:

Unhas 'Dolce Vita' Instagram