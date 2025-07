Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 27 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Uma semana de surpresas e decisões importantes que trazem mudanças. Você não pode salvar alguém que não quer mudar e o amor deve ser recíproco. Se há amor, é preciso fortalecer o vínculo com honestidade. Se há hábito, isso transparece. Esta semana, a máscara daquilo que não ressoa mais com você cai. Um encontro inesperado e reflexões. Pode haver uma conexão pelas redes sociais ou um reencontro com alguém que não estava mais presente.

Capricórnio

Um passado insistente. Não espere que a outra pessoa adivinhe o que você precisa. Expresse-se com clareza, sem repreensão. Deixe de lado um relacionamento ou amizade que não está mais funcionando. Pode haver ciúmes ou desentendimentos sobre outras pessoas, abram espaço para o diálogo. Você sente que alguém o observa de longe, mas não tem coragem suficiente para se arriscar.

Aquário

Uma finalização de um ciclo emocional ou estagnação. Até mesmo as verdades que são ditas em momentos desconfortáveis, curam. Não esconda o que você precisa expressar. Momentos de reestruturação. Pode haver conversas sobre dinheiro, planos para o futuro ou família. Falem com amor, sem mágoa. Uma nova pessoa chega com muita energia, mas alguém do passado também pode aparecer com desculpas. Você decide.

Peixes

Você se recupera emocionalmente e será mais honesto consigo mesmo. Uma situação que você pensava ter superado volta a bater à sua porta. Você está mais claro, mais maduro. Casais passam por momentos de compreensão mútua. Conversas sérias e necessárias. Alguém aparece ou reaparece com intenções pouco claras. Não idealize. Olhe para os fatos, não para as promessas.