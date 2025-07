Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 27 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Maiores certezas, mas também o aumento da sensibilidade. Memórias ou situações mal resolvidas virão à tona. Alguém pode precisar da sua orientação emocional. Conversas. Um reencontro. Um de vocês pode estar se sentindo emocionalmente esgotado. É hora de fazer ajustes com amor com honestidade. Algo faz você pensar em alguém do passado. Alguém reaparece. Você decide se abre a porta ou não.

Virgem

Algo ficará no passado. Um processo emocional profundo, em que você ou alguém próximo a você enfrenta a necessidade de abandonar uma situação emocional ambígua ou insatisfatória. Hora de avaliar o que construíram. Uma conversa importante.

Libra

Hora de fechar um ciclo. A confiança deve aumentar. Alguns gestos valem mais que palavras. É ver o que é real. Uma situação em que algo aparentemente estável pode viver tensão devido ao medo de perdê-lo. Questões importantes sobre o futuro são discutidas. Podem surgir decisões sobre mudança. Alguém que se distanciou reaparece. O medo será um impedimento para algo bom.

Escorpião

Uma chance de se libertar e desapegar. Tempos de sinceridade e evolução. Cuidado com alguém que se sente sozinho, excluído ou magoado, pois pode machucar você também. É uma semana de reviravolta emocional. Uma conexão intensa com alguém pode se tornar mais presente, mas nem tudo chega para curar.