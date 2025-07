Confira as revelações do tarot, desta terça-feira (22), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Uma fase dinâmica aguarda, Sagitário, com sua vida profissional se revigorando com possibilidades empolgantes e um forte senso de direção. As finanças podem não fluir livremente, mas com cautela e estrutura, permanecerão estáveis.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Capricórnio, esta fase pode trazer a necessidade de paciência, já que o progresso na carreira parece constante, mas não rápido. Problemas familiares podem causar estresse momentâneo, mas lidar com eles com empatia pode restaurar a paz.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

É provável que você sinta uma onda de vitalidade, e essa energia pode ajudá-lo a gerenciar tarefas pessoais e profissionais com tranquilidade. Assuntos profissionais podem parecer um pouco rotineiros, mas manter o compromisso abrirá portas melhores.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Brilho profissional e estabilidade financeira fazem desta uma semana promissora, embora a saúde possa exigir cuidados e disciplina extras. Concentre-se em descanso, boa alimentação e atividades físicas leves.

