As revelações do tarot desta terça-feira (22) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, desta terça-feira (22), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Você está irradiando força e vibração, tornando este um momento poderoso para perseguir grandes sonhos. Seu ímpeto profissional pode impressionar os outros, embora os fluxos financeiros possam parecer um pouco limitados – escolhas sábias o manterão seguro.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Sua semana pode começar com alguma confusão ou atraso na carreira, e as finanças podem parecer um pouco apertadas. No entanto, sua saúde parece forte e seu equilíbrio emocional é uma bênção.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Esta fase pode exigir atenção extra à saúde, libriano, então não ignore os sinais de que seu corpo precisa de descanso ou recuperação. Profissional e financeiramente, os astros mostram apoio constante, permitindo que você cresça gradualmente e planeje com sabedoria.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Sua intensidade profissional está dando frutos nesta fase, com grandes chances de sucesso e oportunidades ousadas. Embora seus níveis de energia possam cair, priorizar o bem-estar pode rapidamente colocá-lo de volta no ritmo.

Texto com informações do site Hindustan Times