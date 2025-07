Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 25 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

No amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro. E para completar, planeje uma viagem rápida para visitar alguns parentes.

A oportunidade de crescimento financeiro se apresentará sem problemas. Convite para trabalhar com pessoas no exterior. Aproveite essas oportunidades.

Tente resolver tudo no devido tempo; não deixe os problemas se acumularem. Você receberá um convite para deixar um amor proibido; pense bem antes de dar esse passo. Seu melhor dia será sexta-feira; use-o para tomar decisões importantes.

Não se automedique; se você se sentir mal, consulte um médico.

Capricórnio

Dinheiro extra chega para quitar uma dívida do passado. A prosperidade está chegando. Cuidado com infecções de pele ou garganta.

Mantenha uma boa alimentação e exercícios; você já está com a melhor aparência. Retornar a amores passados só lhe causará problemas. É melhor seguir em frente na vida e olhar para o futuro.

Lembre-se de que você é o mais astuto do zodíaco; isso o torna digno de sucesso em qualquer área que você seguir. Cuidado com as fofocas da família; é melhor não expressar opiniões e ficar de fora. A paz é o mais importante. Você adotará um animal de estimação que lhe trará muita alegria.

Aquário

Deixe de lado as culpas do passado que o estão prendendo. Portanto, não sabote seu sucesso e felicidade. Às vezes, seu temperamento pode lhe pregar peças.

Serão dias de muito trabalho e união; tente não se estressar e tenha paciência para terminar tudo o que está pendente. Sejam pacientes no casamento. Evitem coisas que levem à separação.

Seja mais saudável. Seus pontos fracos esta semana são seus quadris e lombar. Aproveite sua energia para começar bem a semana.

Peixes

A empresa onde você trabalha está fechando, então é hora de procurar um novo emprego com melhor remuneração. A abundância está esperando por você.

No amor, não se contente com tão pouco; você tem uma qualidade muito especial para se apaixonar. Hora de se livrar de todas essas pessoas negativas.

Convite para uma viagem. Fará pagamentos. Você receberá um presente inesperado de um novo amor.