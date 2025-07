Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 25 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Lembre-se de que seu signo sempre busca a perfeição e o reconhecimento por suas realizações. Você não deve ficar estagnado e perseguir seus projetos de vida. Uma viagem por motivos pessoais está chegando.

Respire, analise e raciocine; não deixe que os tempos ruins tomem conta de você. Também é hora de estabelecer limites e evitar fofocas, especialmente no trabalho.

Se você estiver passando por um término de relacionamento, tente conversar e encerrar o ciclo com essa pessoa de forma positiva, para não se sentir culpado mais tarde. Você receberá um dinheiro extra por uma dívida do passado.

Touro

Proteja-se de pessoas tóxicas e repense em quem confia. Cuide da audição e olhos. Os problemas são resolvidos rapidamente.

Esta semana, você pode realizar quaisquer tarefas pendentes que tenha em mente; apenas tente ser discreto com os outros para não se encher de energia negativa.

Você deve continuar seus estudos e fazer um mestrado; isso o ajudará muito a crescer no trabalho.

Você é o pilar da sua família; terá que ajudar todos a se livrarem dos seus problemas. Não seja tão teimoso; se a situação empresarial não der certo, tente seguir em frente com outro projeto.

Gêmeos

Uma compra. Cuidado com traições no trabalho; tente ser discreto e evite se meter em problemas que não são seus. Você está pagando a mensalidade da faculdade; um processo judicial surge, mas você conseguirá resolvê-lo da melhor maneira possível.

Consulte seu médico. Um novo e verdadeiro amor chega. Você receberá um presente inesperado e que lhe trará grande alegria. Você está no caminho certo em questões amorosas, especialmente com a pessoa com quem está agora.

Câncer

Você terá reuniões no trabalho para novos projetos. Receberá um convite para viajar com os amigos. Cuidado com a inveja e a feitiçaria das pessoas ao seu redor; proteja-se sempre e pare de confiar.

Se te traíram uma vez, farão de novo. Você deve tentar fechar ciclos do passado para poder seguir em frente no seu futuro.

Seu signo tem uma centelha carismática que faz tudo andar bem. Você continuará sua boa fase no amor.