Confira as revelações do tarot, nesta nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Quando você para de tentar agradar a todos, o encanto da sua energia genuína permite que a gravidade crie conexões na amizade, no amor e no trabalho. Talvez uma conversa profunda ou um momento sincero o lembre de quem realmente importa. Confie no seu direito de ser genuíno; basta: aqueles que ficam valerão a pena.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Uma breve pausa traz respostas significativas. Talvez você se encontre dividido entre duas possibilidades e a vontade de tomar uma decisão rápida seja forte. Mas não se apresse nessa decisão. Deixe seu coração e sua mente relaxarem. Esperar o momento certo é justificado; isso dissipará um pouco da névoa.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Sente-se consigo mesmo e pense no que deseja, e então comece a trabalhar deliberadamente para alcançá-lo. Ser claro e organizado acelerará o sucesso, mesmo em questões emocionais. O poder está no seu plano, não na pressão.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Às vezes, o que você evita enfrentar é exatamente o que pode te libertar. Seja honesto sobre o que está te segurando – seja o medo, um hábito ou uma pessoa. Você recebeu a força para se libertar hoje. Você é muito maior do que seus padrões. Escolha a coragem em vez do conforto.

Texto com informações do site Hindustan Times