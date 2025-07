As revelações do tarot deste sábado (19) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, deste sábado (19), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Embora sua saúde possa permanecer estável, práticas leves de meditação podem melhorar seu bem-estar. O tarot também destaca que familiares podem oferecer conforto e risadas compartilhadas, servindo como âncoras emocionais.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Financeiramente, as coisas provavelmente permanecerão a seu favor, com pequenas vitórias aumentando a confiança. A vida amorosa pode precisar ser nutrida, então expresse-se com compaixão.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

As interações familiares podem parecer rotineiras; tente iniciar conversas significativas. Negociações imobiliárias podem parecer atrasadas, então paciência é fundamental.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

As finanças provavelmente apresentarão uma tendência ascendente, abrindo espaço tanto para estabilidade quanto para planejamento inteligente. Os laços românticos podem se aprofundar maravilhosamente, adicionando uma sensação de realização emocional.

Texto com informações do site Hindustan Times