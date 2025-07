Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira as previsões a seguir:

Áries – Cartas 33 e 12

Nem toda surpresa chega para fazer o bem. É preciso proteger o lar e a convivência de relações desleais que podem se aproveitar da sua bondade ou invejar o que você possui. Com orgulho e cabeça erguida você deve defender o que é seu!

Touro – Cartas 9 e 6

O passado sempre pode retornar de alguma forma e é mais difícil ainda quando as dores e perdas são as que se fazem presente mais uma vez. Use a sabedoria para movimentar sua energia e mudar o caminho, assim você digere lições e não apenas revive traumas que atrasam as colheitas positivas na sua vida.

Gêmeos – Cartas 7 e 19

Qualquer vício pode transformar uma relação boa em algo destrutivo, seja a dependência física ou emocional. É importante buscar companhias boas e que o ajudam a ser ainda melhor, porque o contrário manterá problemas em seu caminho.

Câncer – Cartas 35 e 18

A vida é movimento e surpresa e isso não é escolha sua. prepare-se para ver muita coisa acontecer e prepare seu equilíbrio para poder lidar com essas situações com força. A recompensa chegará depois.

