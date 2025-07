Homem é denunciado por estuprar mulher alcoolizada em praça pública durante o dia

Um homem foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por estupro de uma mulher alcoolizada, em praça pública, à luz do dia.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo Diário do Nordeste, o MPCE ofereceu a denúncia nesta semana contra José Almeida da Silva por estupro de vulnerável, em razão do estado de embriaguez da vítima.

O acusado está preso, desde o dia do crime, ocorrido em 18 de junho deste ano, no Município de São Benedito, no Interior do estado.

Conforme o MPCE, “a conduta do denunciado foi registrada em vídeo que circulou nas redes sociais, motivando o acionamento da Polícia Militar.

O denunciado e a vítima foram localizados próximo ao local dos fatos e ambos apresentavam sinais de terem ingerido bebida alcoólica.

Ainda de acordo com as informações, se a acusação for recebida, José da Silva vira réu pelo crime e começa a instrução do processo criminal.

Com informações do Diário do Nordeste