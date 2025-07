As revelações do tarot desta sexta-feira (18) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, desta sexta-feira (18), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Se as coisas parecerem um pouco lentas, mantenha o foco sem autojulgamento. É provável que a persistência calma libere ganhos a longo prazo.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

No geral, use esta fase para organizar sua mente e se realinhar com o que lhe traz paz.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Viagens ou deslocamentos podem parecer comuns, mas podem levar a um momento inesperado de aprendizado. Que esta fase seja dedicada a refinar seu foco sem analisar demais.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Canalize sua energia para coisas que o elevam e você poderá descobrir mais força do que imaginava.

