Adeus, tênis! Tênis são os campeões de vendas: prometem um visual de sonho só por esse detalhe

Nada de Samba nem Converse, nada de retrô! Dê um toque especial ao seu guarda-roupa com a última tendência de tênis que promete se tornar sua nova obsessão. Ela combina as características dos três tênis anteriores, resultando em um híbrido de clássico, confortável e minimalista para dar aos seus looks um visual diferenciado, com um toque moderno e contemporâneo que fará você parecer uma deusa a cada passo.

A moda está em constante mudança e, a cada estação, surgem novas ofertas que prometem transformar nosso estilo. Em 2025, os holofotes estão voltados para um calçado que está causando sensação: as ‘sneakerinas’. Este design inovador cativou a imaginação de designers, celebridades e amantes da moda, consolidando-se como o must-have do ano.

O que são ‘sneakerinas’?

As ‘sneakerinas’ chegaram para conquistar o guarda-roupa de todos, combinando o conforto dos calçados esportivos com a maciez e a feminilidade das sapatilhas. Esse híbrido, que à primeira vista pode parecer contraditório, tornou-se o objeto de desejo de fashionistas e amantes da moda urbana.

Este termo, uma fusão engenhosa das palavras “sneakers (tênis)” e “sapatilhas (ballerinas)”, refere-se a um calçado híbrido que combina o solado confortável e esportivo dos tênis com a silhueta delicada e feminina das sapatilhas. Seus designs geralmente incluem materiais leves, bicos arredondados ou levemente pontudos e, frequentemente, incluem detalhes como tiras elásticas, laços ou texturas suaves que lembram sapatilhas.

Embora o termo ‘sneakerinas’ seja relativamente novo, a ideia de fundir elementos de calçados esportivos com designs mais elegantes não é. No entanto, esse híbrido específico ganhou destaque nos últimos anos, impulsionado por uma crescente demanda por moda que prioriza o conforto sem abrir mão do estilo.

Estilistas e marcas de moda têm experimentado essa combinação, observando o sucesso de tendências como “tênis feios” e a popularidade constante das sapatilhas, para criar calçados que atendem a ambos os universos. Sua ascensão tem sido mais notável nas últimas temporadas, aparecendo nas passarelas e coleções de prêt-à-porter, consolidando-se como um item essencial no guarda-roupa contemporâneo.

Como usar as ‘sneakerinas’?

Combinar tênis é mais fácil do que parece, pois sua versatilidade permite que se adaptem a diversos estilos. Não se esqueça de brincar com seus modelos favoritos e testar sua criatividade para criar um look digno de Dua Lipa. Você verá que eles são lindos e a opção perfeita que une feminilidade e conforto.

Use-os com jeans soltinhos ou retos e uma camiseta básica ou suéter de tricô. Para um toque mais sofisticado, adicione um blazer oversized. Combine-os com vestidos fluidos, saias midi plissadas ou conjuntos de duas peças com estampas florais. O segredo é equilibrar o esportivo com o romântico.

Ouse usá-los com pantalonas, leggings de couro ou até mesmo ternos de alfaiataria para um contraste inesperado e contemporâneo. Você pode complementar seu visual com meias de renda ou estampas divertidas para realçar o estilo bailarina, ou simplesmente usá-los sem meias para um visual mais minimalista.