Adeus Balayage! A ‘milky balayage’ será sua nova obsessão: valoriza o cabelo e não danifica

A balayage parecia coisa do passado até que estilistas especialistas anunciaram seu grande retorno em uma nova versão que promete ser a grande vencedora de 2025. Assim, você pode se juntar à evolução da famosa técnica francesa.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Se você é apaixonada por loiros e a balayage é a sua praia, então esta é uma boa notícia para você. Se, por outro lado, o que você busca é uma mudança no visual e um toque moderno, a versão leitosa dessas mechas é a opção ideal.

É o momento perfeito para optar por uma mudança que você possa exibir nas suas próximas férias na praia ou em um ambiente onde o relaxamento e a conexão com a natureza se fundem. Não deixe tudo para os seus looks, maiôs ou biquínis ousados; dê um toque diferente ao seu visual com essas novas mechas que estão em alta.

O que é ‘milky balayage’?

As mechas leitosas prometem roubar a cena, dando a você um visual com mechas loiras naturais que você não vai querer perder. Esse estilo promete brilhos que dão o efeito do sol incidindo exclusivamente sobre seus cabelos.

A famosa técnica francesa é reinventada para continuar popular entre o público. Desta vez, a ‘milky balayage’ segue quase os mesmos passos da versão clássica, exceto que tons muito mais claros são usados e um bálsamo especial é usado para deixar um acabamento cremoso que também nutre o cabelo, deixando uma cor suave que cria um efeito “iluminado pelo sol e pelo mar”, como mencionado no site da Glamour.

Esta é uma versão inspirada no famoso ‘milky hair’, que deixa aquele aspecto cremoso como se você estivesse misturando chá com leite, criando um acabamento natural requintado que também ajuda a cuidar dos fios. Virou tendência na plataforma de mídia social TikTok, com a hashtag #MilkyBlonde, que já acumula mais de 14 milhões de visualizações e conta com a participação de estrelas como Nicole Kidman e Selena Gomez.

ANÚNCIO

Para quem é mais indicada a ‘milky balayage’?

Também conhecida como ‘milky balayage francesa’, ela é perfeita para todos os tipos de cabelo e se adapta às necessidades da mulher, seja criando tons castanhos contrastantes ou mechas em cabelos loiros.

Se o seu tom de pele for claro, opte por tons que variam do loiro acinzentado, bege e até platinado. Se, por outro lado, a sua cor for quente, então os tons dourado, acobreado e mel são a opção ideal para você.

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo Chinês: 3 signos que devem evitar conflitos amorosos antes da chegada de agosto

Eles são incríveis! Esses blazers “únicos” são a nova tendência

Os signos mais compatíveis no amor este fim de semana

Além disso, as mechas balayage são reconhecidas por sua capacidade de rejuvenescer quem as usa. No entanto, lembre-se de que esse efeito exige cuidados extras para sua durabilidade, sendo necessário o uso de certos tratamentos para manter o cabelo cuidado e radiante. Uma última recomendação é que esse tipo de técnica francesa seja realizada por um colorista especialista para evitar erros que possam danificar seus fios.