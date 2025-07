Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira quais são:

Sagitário – Cartas 10 e 9

A ausência e o passado ainda trazem dificuldades, mas é o momento de começa a aceitar que a vida é de encontros e partidas. Use sua intuição e poder para equilibrar os sentimentos e aprender a superar seus problemas.

Capricórnio – Cartas 14 e 7

Um grande amor pode passar por uma fase difícil por conta da tristeza de um dos envolvidos. Busque a cura e não afaste quem ama, do contrário, seja quem apoia o amado no momento difícil.

Aquário – Cartas 33 e 22

Um novo negócio ou oportunidade pode chegar, mas é preciso sair do comodismo e ir em busca de novos horizontes. O que voe procura não está na zona de conforto e é hora de ter coragem para encontrar.

Peixes – Cartas 34 e 25

Alguém especial pode entrar em sua vida ou demonstrar que chegou com lindas intenções, especialmente no amor. As relações se tornam muito mais fortes.