Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – 7 e 36

Em meio a melancolia e as lágrimas não se abre caminhos. Está na hora de buscar a cura e a de começar a caminhar para um futuro melhor, que o faça rir e não temer mais uma noite de solidão.

Touro – Cartas 22 e 12

Abre o olho para o que é bom agora! Não deixe nenhuma oportunidade escapar e esteja presente de verdade principalmente no trabalho e nos negócios. Sua intuição e esforço o levam a vitória, mas é preciso se manter atento e forte.

Gêmeos – Cartas 25 e 1

Tem gente chegando em sua vida para dar o melhor e compartilhar a sabedoria com você. Não tenha medo de investir em relações mais compatíveis quanto a valores, virtudes e etapas da vida, pois isso o ajudará a crescer ainda mais.

Câncer – Cartas 14 e 32

A vida agora é marcada por um grande amor e relacionamentos que evoluem cada vez mais no rumo da felicidade e estabilidade. Fique de olho na reciprocidade e no agradecimento daquilo que as pessoas fazem de bom por você, pois é momento de aproveitar e nutrir cada vez mais essa positividade.