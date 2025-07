Horóscopo Chinês: 3 signos que devem evitar conflitos amorosos antes da chegada de agosto

Estes são os 3 signos do Horóscopo Chinês devem ficar atentos para evitar conflitos amorosos antes de agosto. Confira a lista:

ANÚNCIO

Galo: amor em estado de confusão

Como detalhado pelo site Minuto Neuquén, este é o mais afetado no nível emocional. As previsões são claras: o amor se torna um terreno confuso para os nascidos sob o signo do Galo. Eles podem se sentir divididos entre o desejo de autonomia e a necessidade de apoio emocional. O ambiente não ajuda: há trabalho e realizações acadêmicas que distraem, e também pode haver distanciamento emocional ou desentendimentos com o parceiro ou amigos próximos.

A recomendação é clara: abra seu círculo social e aproveite esta fase para se concentrar em si mesmo. O amor, neste caso, pode precisar de espaço para respirar em vez de certezas.

Búfalo: emoções à flor da pele

O Búfalo não se concentra no amor, mas sim na turbulência emocional que o cerca. De acordo com a astrologia chinesa, a segunda quinzena de julho será física, profissional e emocionalmente exigente, com situações desconfortáveis que podem gerar tensão em casa ou no ambiente imediato.

Boatos, inquietação, preocupações financeiras — tudo isso impacta, mais cedo ou mais tarde, a maneira como amam ou se permitem ser amados. Nesse contexto, cuidar da saúde mental e não se isolar é fundamental para evitar uma espiral de exaustão que complica ainda mais os relacionamentos.

ANÚNCIO

Rato: Quando o que pesa é o que está dentro

Às vezes, não há uma crise visível, mas sim uma revolução interior. É o que a astrologia prevê para o Rato, um signo que, nesta fase, pode sentir o peso das suas emoções mais do que nunca. Embora o ambiente desacelere, as exigências internas, e isso pode levar a uma sobrecarga emocional difícil de compartilhar.

Com informações do site Minuto Neuquén