Confira as revelações do tarot, desta quinta-feira (17), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Em família, no trabalho ou entre amigos, seu espírito pode alterar as energias de todo o ambiente. Faça isso conscientemente. O tarot te lembra que, se você se mostrar leve, até os momentos mais difíceis podem ser suavizados. Seu brilho é seu poder – use-o com sabedoria.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Perdoe com amor, seja por outra pessoa ou por um erro pessoal do passado. Você aprendeu o que precisava aprender. Agora é a sua hora de se libertar. O julgamento lhe oferece um renascimento com um reino mais leve, sábio e pacífico.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Este pode ser um dia em que uma onda de inspiração surge, desencadeada por uma simples conversa ou uma nova conexão. Não exclua do seu mundo ninguém com pensamentos divergentes ou ideias novas. Deixe a curiosidade impulsionar você.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Mantenha-se firme em tudo o que acredita; não deixe que dúvidas ou outras pessoas o afastem disso. Coloque seu coração no que você sabe que é certo e você negociará com base nisso. Sua exposição é sua força.

Texto com informações do site Hindustan Times