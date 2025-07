Eles são incríveis! Esses blazers “únicos” são a nova tendência

Blazers são uma peça essencial do guarda-roupa que passou por diversas mudanças ao longo do tempo, mas o ditado diz: “você volta para onde era feliz”, e parece que essa famosa frase também se aplica ao mundo da moda.

Aos poucos, vimos as tendências se transformarem e se inclinarem para um lado nostálgico, levando as novas gerações a experimentar roupas do passado e trazê-las para o presente, criando um visual contemporâneo, moderno e chique.

Desta vez, os anos 80 estão mais uma vez marcando presença em nossos guarda-roupas, começando com uma das peças-chave dessa época: os blazers. Eles eram tão amados e populares, usados por Madonna, Julia Roberts, Cindy Crawford, Whitney Houston e Tina Turner. Ídolos mexicanos como os membros do grupo Flans e Timbiriche fizeram deles a peça mais usada e admirada da época.

A influência dessas figuras da cultura pop e a autoridade de Giorgio Armani e da estilista americana Donna Karan, que promoveram o “power dressing”, que até hoje permanece um dos estilos mais aclamados e aplaudidos por quem busca sofisticação e elegância por meio de silhuetas elegantes.

Este é o blazer que será tendência

No ano passado, grandes marcas como Balmain, Saint Laurent e Nina Ricci anteciparam a chegada do blazer dos anos 80 ao apresentá-lo como parte de suas coleções Primavera/Verão 2025. Posteriormente, como afirmou a Vogue, marcas populares da época, como St. John, Escada e Bally, começaram a ganhar maior relevância.

Essa e outras mudanças levaram as pessoas a experimentar uma transformação em seus guarda-roupas com looks inspirados na nostalgia, revivendo peças de estrelas de épocas passadas. Entre elas, este blazer dramático se destaca por sua singularidade, fazendo qualquer um se apaixonar por ele. Ele é caracterizado por suas estampas e ombreiras dramáticas, que celebridades como Blake Lively, Zendaya, Gigi Hadid, Hailey Bieber e Kim Kardashian adotaram.

Inspirado nas musas do passado, o blazer dos anos 80 está de volta para dominar o guarda-roupa dos amantes da moda, com estilos que variam de ombreiras grandes, oversized, trespassado, branco, xadrez, listrado, couro e silhuetas cropped com detalhes que você não pode perder.

Como combinar um blazer dos anos 80?

O blazer é uma peça que merece toda a atenção, e é importante destacá-la com uma combinação de cores que a destaque por si só. Assim como Madonna fez com sua extravagância e glamour, ou Julia Roberts com sua sofisticação clássica, este blazer é o aliado de todos.

Seja criando combinações extraordinárias, como um blazer oversized e jeans estilo barril com mocassins, ou optando por algo mais leve e casual, como saias e tops justos, tênis e saltos agulha são ideais para quem busca um toque chique para o dia a dia.