Confira as revelações do tarot, desta quarta-feira (16), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Deixe de lado a arrogância, pois ela não o ajuda em sua vida diária e você só está alienando as pessoas que se importam com você; pense grande, mas caminhe com humildade.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O tarot destaca que a riqueza será sua aliada nestes dias; deixe o passado para trás e abrace o futuro.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot destaca que você é maduro o suficiente para assumir o controle da sua vida, tornando-se uma pessoa melhor e assumindo conscientemente a responsabilidade por tudo o que faz diante dos outros.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Nesta fase, você deve ter muito cuidado com as decisões que toma, pois não haverá volta. Controle seu temperamento e evite falar no calor do momento para evitar arrependimentos.

Texto com informações do site Publimetro