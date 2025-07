O Mermaidcore aparece este ano para provar que a tendência sereia continua tão em alta como sempre, e desta vez promete arrebatar não só o guarda-roupa, mas também o mundo da beleza, com uma maquiagem que promete ser a queridinha das mulheres.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Há muitos anos, o delineador gatinho é o queridinho das mulheres. No entanto, tudo parece indicar que a tendência que prevalece vem diretamente do mar e, neste verão, é sem dúvida o complemento perfeito para os seus looks de férias, que a farão parecer uma diva.

Então, anotem: esta é a tendência que confirma que a moda sereia continua sendo a favorita e a razão pela qual a moda náutica está mais viva do que nunca. Parece que, além dos acessórios, a maquiagem também será um item indispensável que a deixará com um ar de diva.

Ojos sirena Pinterest

O que são olhos de sereia? A nova tendência de maquiagem que destronou o delineado gatinho

A tendência sereia parecia esquecida, mas estava apenas esperando o momento para retornar triunfante, não mais apenas por meio de peças com estilos inspirados no mar, como babados, vestidos, detalhes como pérolas, conchas e detalhes “molhados”, que agora foram transferidos para os acessórios.

Os acessórios, como previsto por diversas marcas como a Guess, estão entre os favoritos deste ano, como Mariana Botas exibiu durante sua estadia no porto de Acapulco, com estrelas-do-mar e detalhes que garantem que a moda náutica continue sendo um dos estilos favoritos das fashionistas.

Desta vez, a maquiagem está dando uma guinada nas tendências, abandonando sombras esfumadas dramáticas ou delineados gatinho e optando pelo brilho, seguindo uma linha natural, como o look clean, que busca destacar os traços do rosto de forma sutil.

ANÚNCIO

Como conseguir olhos de sereia?

A nova tendência de maquiagem são os olhos de sereia, um visual que combina brilho, textura fresca e um toque sutil de fantasia com cores iridescentes. Estes são um dos estilos favoritos do verão e você verá cada vez mais.

Para recriar um visual “molhado”, os olhos de sereia usam sombras cintilantes que vão diretamente para as pálpebras e terminam bem no canal lacrimal, trazendo luminosidade ao seu rosto.

LEIA TAMBÉM:

O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Horóscopo Chinês: o signo que terá avanços financeiros nesta semana e entrará em uma fase decisiva

O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O objetivo é criar um acabamento iridescente que ajude seus olhos a parecerem brilhantes, abertos e encantadores graças às cores, que podem variar de perolado, rosa, dourado frio e lavanda suave, lembrando uma sereia em frente ao sol.

Lembre-se de que, se você quiser que sua maquiagem dos olhos seja o centro das atenções, mantenha-a suave no resto do rosto. Isso destacará seu olhar e evitará que seu olhar pareça muito pesado. Além disso, deixará seu rosto bonito e luminoso.