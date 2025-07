Horóscopo semanal do amor: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 20 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Decisão de relacionamento ou uma mudança intensa. Uma atração especial pode se desenvolver por alguém próximo. Uma amizade se transforma ou começa a dar sinais de algo mais profundo. Casais podem dar um tempo; o segredo será parar de competir e começar a construir a partir do nível emocional. Uma pessoa conhecida, talvez do seu grupo de amigos, pode expressar sentimentos ou atração.

Capricórnio

Proteção do próprio espaço. Alguém chega despertando emoções. Um problema com uma pessoa mais jovem. Decisões importantes sobre como avançar em um relacionamento. Semana de acordos. Um quer ir mais rápido, o outro pede tempo. Alguém está te observando há algum tempo e está prestes a se revelar. Pode parecer muito direto no começo, mas vale a pena ouvir.

Aquário

Uma conversa ou encontro entre duas pessoas. Uma nova oportunidade romântica está ganhando força. Há sinais claros de compromisso ou reconciliação. Alguém pode conversar com você sobre algo sério. Decisões urgentes. A possibilidade de chegar a um acordo firme é ativada. Alguém demonstra interesse genuíno, mas você está na defensiva. É hora de fazer as pazes com o que machucou antes.

Peixes

Há uma sensação de resistência à mudança, como se você tivesse medo de que algo saia do controle. Aparecem propostas, mensagens ou intenções que tiram o seu sono. Alguém quer se relacionar intensamente, mas você precisa de tempo. Alguém quer mais compromisso. Há uma viagem ou mudança que pode gerar discussões sobre decisões. Uma pessoa que chega com força ou impulso pode te deixar pensando em algo mais estável. Não tome decisões precipitadas.