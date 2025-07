Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 20 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Uma energia de celebração e reencontros. Algo causa agitação emocional. Você pode estar se lembrando de uma decepção recente ou antiga, mas desta vez você decide enfrentá-la com maturidade. Diálogo importante sobre planos adiados. Se chegarem a um acordo, algo muito positivo pode ser consolidado. Você está se aproximando gradualmente de alguém, mas há uma ferida que ainda não cicatrizou. Não se precipite, mas também não se feche completamente.

Virgem

Abrindo uma porta inesperada. Uma conversa muda tudo. Há uma chance de começar um relacionamento. Uma amizade ou alguém passado retornando. Alguém no relacionamento sente que deu mais do que recebeu. O segredo é conversar sem culpa e redefinir os acordos. Você se sente atraído por alguém que parece instável ou que está saindo de um relacionamento recente. Busque uma reciprocidade real.

Libra

Necessidade de equilíbrio emocional. Tensão entre o que você quer e o que lhe é permitido sentir. Você pode estar escondendo o que realmente sente por medo de ser julgado. Uma decisão conjunta fortalece ou separa. A indecisão pode fazer você perder uma oportunidade. Alguém parece receptivo, mas não vai esperar muito mais.

Escorpião

Atenção extra com mensagens. Mudanças e viagens. O vínculo emocional sendo afetado. Você pode decidir algo importante com alguém que está de partida ou vindo do exterior. Cuidado com o ciúme. Uma terceira pessoa, mesmo que não seja maliciosa, cria desconforto. O comprometimento pode ser fortalecido se os medos forem enfrentados juntos. Possibilidade de conhecer alguém fora do seu ambiente habitual.