Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 20 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Uma situação que deveria ter superado retorna. Algo reabre uma ferida antiga. Agitação na vida emocional. Alguém pode estar falando mal de você ou interferindo no seu relacionamento. Proteja-se do ciúme. Uma conexão está sendo ativada com alguém de longe. Novas perspectivas estão surgindo, incluindo uma viagem juntos ou uma mudança positiva de planos. Não deixe que conflitos externos afetem sua conexão. Possibilidade de conhecer alguém em um evento ou encontro, mas atenção: nem tudo que brilha é ouro.

Touro

Uma conversa que o deixa pensativo o faz duvidar dos próximos passos. Um sentimento de insatisfação ou rotina pode obscurecer suas emoções. Não é que lhe falte amor, mas que você precisa expressar o que está escondendo. Hora de exercitar a paciência. Cuidado para não querer estar sempre certo. Alguém te faz uma proposta inesperada. Ouça, mas mantenha os pés no chão.

Gêmeos

Você está atraindo mais atenção do que imagina. Decisões rápidas. Uma energia de revisão. Algo que parecia estável pode passar por uma ruptura emocional. Uma nova pessoa com uma forte carga emocional também pode chegar, mas tome cuidado para não repetir velhos padrões. Conversas importantes que abrem feridas, mas também curam. Um momento para falar francamente. Alguém do seu passado retorna ou entra em contato. É hora de decidir se abre ou fecha essa porta.

Câncer

Mudanças em casa. No nível emocional, você está mais sensível do que o normal. Alguém está procurando por você, mas você hesita. O coração quer acreditar, mas a mente não esquece. Há uma chance de reconciliação ou reencontro. Um antigo amor é reativado e pode ressurgir sem aviso. Hora de esclarecer as coisas. Se as coisas não forem ditas, elas se acumulam. É melhor conversar agora do que depois. Um novo interesse surge, mas você ainda precisa se curar. Não sobrecarregue os outros com suas incertezas.