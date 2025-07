As revelações do tarot desta terça-feira (15) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, desta terça-feira (15), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Você tem estado ocupado com muitas coisas, investindo sua energia e carisma, e sua alma agora anseia por um silêncio reflexivo. Liberte-se do ruído e ouça interiormente, pois a clareza certamente virá quando você parar de buscar respostas externas e simplesmente mantiver sua confiança interior.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

É hora de se afastar de algo que você superou. O tarot incentiva a deixar para trás qualquer interferência que atrapalhe sua paz interior ou seu propósito. Seria difícil – você sabe disso no fundo do seu coração – mas é a coisa certa a fazer.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Seja por meio de palavras, ações ou presença, mostre ao mundo quem você é. As pessoas se sentem atraídas pelo seu carisma natural, não por uma versão diluída dele. Quanto mais autenticamente você viver, mais o seu caminho brilhará de alinhamento.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O que importa é que você esteja se esforçando com seriedade e sinceridade. Seja paciente com a experiência. Apareça agora com plena presença, e o poder do crescimento estará com você — cada esforço conta se for feito de coração.

