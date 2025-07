Adeus, camisetas brancas! Esta é a tendência que está dominando o mercado: chique e nostálgica

Camisas brancas são um item essencial quase impossível de deixar para trás. No entanto, a nova tendência de camisetas proposta pela Harper’s Bazaar é algo que até as mulheres mais exigentes não conseguirão ignorar.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de saúde, moda e beleza pelo WhatsApp

Se você procura um look bem elegante, essas camisetas podem não ser a melhor opção. No entanto, se você busca um visual criativo, diferente e original que chame a atenção, sem usar roupas muito justas ou desconfortáveis para se destacar.

Camisetas em tendência 2025 Pinterest

Este ano, o objetivo é trazer à tona o seu lado mais autêntico e divertido, algo que te ajude a gritar quem você é para o mundo. Trata-se de infundir um toque de ironia no seu visual, mantendo aquela estética chique para quem tem glamour como sobrenome.

Então, tome nota! Essas camisetas são tudo o que você precisa para o seu próximo look e farão você parecer uma verdadeira diva, mantendo o conforto e exibindo um lado divertido inspirado na estética dos anos 80.

Estas são as camisetas dos anos 80 que serão tendência este ano

Camisetas estampadas dos anos 80 e 90 serão uma das tendências mais fortes deste ano. Tudo parece indicar que a moda continua mantendo uma essência nostálgica, trazendo algumas peças retrô que acabam se tornando algumas das mais queridas pelos amantes da moda.

Por algum motivo, elas possuem uma vibe que as fashionistas não conseguem ignorar, pois combinam criatividade, conforto e muito estilo, combinando rebeldia com uma estética retrô imperdível.

ANÚNCIO

Camisetas em tendência Pinterest

A tendência atual é esquecer as formalidades da alta sociedade e o luxo discreto para dar ao seu visual um toque extra de criatividade e estilo, onde o conforto brilha como um dos ingredientes mais importantes do seu look.

Se você busca um visual diferente, este será um dos seus estilos favoritos, e é perfeito, pois combina com tudo: jeans, shorts, bermudas com elastano, calças, calças palazzo, saias longas, etc., e calçados como tênis são ideais para esse tipo de peça.

Camisetas em tendência 2025 Moda

Como usar camisetas estampadas da moda?

Combinar camisetas estampadas não é muito complicado. No entanto, se você busca um look elegante para o dia a dia sem ser muito formal, mas também não quer perder o glamour, use camisetas estampadas oversized com peças como saias ou calças palazzo com uma textura divertida.

Algumas estampas famosas, como o logotipo da MTV, relembram um dos momentos mais icônicos da música, com uma pegada dos anos 80 e 90 imperdível.

LEIA TAMBÉM:

O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Horóscopo Chinês: o signo que terá avanços financeiros nesta semana e entrará em uma fase decisiva

O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Usar tênis ou sapatilhas retrô também é uma ótima opção para combinar com suas camisetas estampadas. Explore todos os estilos; você encontrará um que combine com seu gosto e personalidade, uma maneira de expressar quem você é, seus gostos e sua personalidade.

Experimente esta peça divertida, ela dará um toque moderno ao seu look com apenas uma peça.