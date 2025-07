O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Sagitário – Carta da Totalidade

Uma das regras da vida é compreender que ela é construída com o apoio de pessoas que estão dispostas a ajudar e serem ajudadas, pois o bem e as boas relações são feitas de troca de gentilezas. Existem relações que são fundamentais para o desenvolvimento da confiança nos outros e a descoberta da beleza que é compartilhar os momentos, sejam difíceis ou belos. Saiba manter e escolher quem estará ao seu lado agora e no futuro!

Capricórnio – Carta da Solidão

É muito importante saber aproveitar os momentos em que se está sozinho a seu favor. Evite a melancolia e a fuga por meio daquilo que altera a consciência, busque agora a compreensão de si mesmo e foque menos nas outras pessoas. Ao criar técnicas de descanso e reflexão, você passa um tempo de reavaliação que o ajudará a construir uma realidade muito mais viva e coerente; essa é a sua missão agora.

Aquário - Carta da Paciência

Momento de muita fertilidade para gestar o que deseja, mas é ideal compreender que tudo tem seu tempo e sua hora. Assuma a paciência como uma virtude, mas também compreenda que é necessário romper algumas barreiras e limites para conseguir chegar onde realmente deseja. Não tema!

Peixes – Carta da receptividade

Momento de saber ser rebelde sem perder sua graça e receptividade na vida. De braços abertos é conectado a intuição será mais fácil encontrar as verdades que busca e romper com aquilo que já não funciona mais e assim se abrir para receber a abundancia. Existe algo muito importante florescendo e é hora de se dar conta.