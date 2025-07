O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Leão – Carta das Projeções

Momento de olhar uma questão muito importante com cautela para poder identificar a verdade. Ao mesmo tempo que tudo pode ser reconstruído e vivenciado aos poucos, é preciso ter coragem para buscar enxergar com clareza, na hora certa e sem medo de fazer algo sobre isso. As respostas chegam.

Virgem - Carta do Cansaço

É hora de começar a valorizar mais o descanso e tomar decisões para recuperar a própria energia que faz tanta diferença para colocar objetivos em prioridade e prosperar. Não se esgote mais com mágoas e tentando controlar tudo como se você o único responsável por fazer o mundo girar. Deixe que algumas estruturas rompam, que a tempestade tire tudo lugar e se coloque mais como observador para depois tomar as atitudes que meditou e sabiamente adquiriu consciência.

Libra – Carta A Intensidade

A vida é sobre ter valor para renascer dos momentos difíceis e florescer de novo. Sua luz continua brilhando e sua energia intensa irá atrair novas pessoas e oportunidades em seu caminho. As parcerias serão valiosas e não é hora de temer o que elas podem trazer.

Escorpião – Carta do amadurecimento

Momento de saber amadurecer com sabedoria e não deixando a crise tomar conta. Cada fase tem seus frutos e é importante brilhar, absorver a luz que a experiencia e os conhecimentos adquiridos o fazem ter. Deixe ir o que não serve, se renove e se prepare para florescer.