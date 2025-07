O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Áries – Carta Somos O mundo

A vida o coloca em um caminho novo, no qual é preciso ser aventureiro, criativo e expansivo. São tempos de transformações e a sabedoria para seguir estará em saber manter ao lado verdadeiros aliados e aqueles que valem a pena. Você não precisa virar as costas para aquilo que o inspira e ainda assim conseguirá vivenciar as novidades que chegam.

Touro – Carta da Receptividade

Em cada passo e momento, é preciso abrir a mente e o coração. Ao encarar o mundo para viver experiencias transformadoras, a vida surpreende e entrega respostas fundamentais. Para muitos, é momento de uma conexão importante com uma nova verdade e com a espiritualidade, o que ajudará bastante a se devolver e crescer. Seja quem decide seus próprios passos com atenção!

Gêmeos – Carta A Nova Visão

Se permanecer focado em apenas um ponto e alimentando obsessões que não o deixam expandir o olhar, muito do seu brilho será perdido e oportunidades também passarão despercebidas. É hora de criar asas e se movimentar livremente, se abrindo ao universo para novas experiencias, pensamentos e saindo de conexões ou realidades que apenas alimentam aspectos superficiais.

Câncer - Carta da Amizade

É hora de romper aquilo que o deseja atado ao passado ou ao que não deu certo e começar a florescer. Sua conexão com as outras pessoas o ensinará e nutrirá de forma muito importante. Não se isole mais e ouça a sua intuição.