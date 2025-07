Horóscopo semanal: previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 18 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Necessidade de liberdade. Deixe de lado a arrogância, pois ela não o ajuda em sua vida diária e você só está alienando as pessoas que se importam com você; pense grande, mas caminhe com humildade.

Tenha cuidado com questões legais e profissionais. É melhor não expressar sua opinião ou se envolver em discussões. Uma oportunidade de crescimento profissional no exterior será sua.

Preste atenção especial aos cuidados com seus rins e pâncreas. Peça com fé e você verá como sua energia melhora. Pessoas do passado podem retornar.

Capricórnio

Deixe-se amar e aproveite essa conexão. Tenha cuidado com infecções de pele e do trato urinário e não hesite em consultar um médico se sentir algum desconforto.

A riqueza será sua aliada nestes dias; abandone o passado e abrace o futuro. Você viajará, solicitará residência no exterior e, acima de tudo, terá a oportunidade de estabilizar sua vida amorosa.

Você irá receber novas propostas de projetos com mais dinheiro. Você terá o sucesso ao seu alcance para realizar qualquer mudança.

Aquário

Você é maduro o suficiente para assumir o controle da sua vida, tornando-se uma pessoa melhor e assumindo conscientemente a responsabilidade por tudo o que faz diante dos outros.

Às vezes, seu signo fica no mesmo lugar por muito tempo, mas é hora de abraçar a riqueza e encontrar mais estabilidade. Aproveite esta onda de boa sorte.

Seu ponto fraco será a depressão e os nervos à flor da pele, pois você é muito sensível ao que acontece ao seu redor. Portanto, é preciso passar tempo com pessoas positivas e fazer caminhadas no campo.

Peixes

No amor, você não deve brincar com os sentimentos dos outros. Se essa pessoa não lhe interessa, é melhor deixá-la ir e procurar alguém mais compatível. Você receberá uma oferta para trabalhar e são tempos de mudança e maturidade mental.

Você deve ter muito cuidado com as decisões que toma, pois não haverá volta. Controle seu temperamento e evite falar no calor do momento para evitar arrependimentos.

Preste atenção aos seus pontos fracos, que são o colesterol e a pressão alta.