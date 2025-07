Horóscopo semanal: previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 18 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncers. Confira a seguir:

Áries

Tudo funcionará a seu favor; tempos perfeitos chegarão esta semana e você receberá ótimas notícias. Seu humor estará feliz, pois você está passando por um período de elevação espiritual e força para crescer profissionalmente.

Um novo contrato chegará com mais dinheiro. Tente ser mais organizado com suas despesas, especialmente porque você fará uma viagem rápida para visitar seus parentes. Seus pontos fracos são a lombar e os rins.

Não deixe para amanhã o que você pode realizar hoje. Tenha fé e você verá como os problemas acabam.

Touro

Estes são os momentos ideais para você crescer financeira e profissionalmente; um período de abundância se aproxima. Não se deixe levar por impulsos; você deve pensar bem antes de agir para evitar cometer erros, especialmente em questões amorosas.

Tente não ser tão preguiçoso e se exercite. Tenha cuidado com fraudes e com o que você assina. Você está fechando questões jurídicas a seu favor. Tente ser mais organizado em sua vida diária.

Seu ponto fraco são seus hormônios se você for mulher ou problemas de próstata se você for homem.

Gêmeos

Você estará cuidando de assuntos pessoais, como tirar seu passaporte, pagar impostos e obter seu seguro social ou saúde. Você precisa ser disciplinado e manter-se saudável com uma boa rotina de exercícios e uma dieta saudável.

Amores passados virão atrás de você, mas apenas para discutir; acabe com esse ciclo. Seus pontos fracos são a síndrome do intestino irritável e úlceras. Se algo não estiver certo para você, é melhor deixar para lá. Você terá muita sorte com novos empregos e mudanças de casa.

Câncer

Você está prestes a entrar em um período abençoado e, se estiver enfrentando problemas de qualquer tipo, verá que eles serão resolvidos da melhor maneira possível.

Não duvide da sua capacidade de liderança; seus talentos de comunicação e criatividade o levarão ao sucesso. Lembre-se de que nem tudo dura para sempre; é hora de começar do zero e tentar organizar bem seus projetos de vida.

Um novo relacionamento amoroso chegará.