As revelações do tarot nesta nova semana para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Confira as revelações do tarot, nesta novo começo de semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

As energias românticas podem parecer vibrantes e vivas, encorajando você a abrir seu coração sem reservas. O trabalho pode exigir mais foco do que o habitual, mas o esforço consistente pode valer a pena.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Esta semana traz a probabilidade de um crescimento impressionante em questões financeiras – seus esforços passados podem começar a mostrar recompensas tangíveis. Profissionalmente, desacelerações podem levá-lo a rever ou refinar sua abordagem.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você pode se sentir emocionalmente elevado esta semana, especialmente em questões amorosas; romances novos ou reavivados podem trazer alegrias inesperadas para alguns. Profissionalmente, pequenas interrupções são possíveis, mas não decisivas; trata-se mais de ajustar sua estratégia.

ANÚNCIO

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Esta semana pode abençoar sua carreira e suas perspectivas financeiras com uma sensação de movimento e segurança. As conexões emocionais podem permanecer fracas, mas o respeito mútuo pode manter as coisas estáveis.

Texto com informações do site Hindustan Times