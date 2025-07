As revelações do tarot nesta nova semana para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, nesta novo começo de semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Esta semana pode trazer uma clareza inesperada em sua vida amorosa, permitindo que paixão e verdade se misturem de forma significativa. Profissionalmente, você pode sentir a necessidade de recalibrar seu ritmo.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Seus níveis de energia provavelmente permanecerão altos, e canalizá-los para viagens ou explorações pode elevar seu espírito. No trabalho, o esforço consistente pode trazer resultados satisfatórios sem grandes mudanças.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Embora sua vitalidade possa oscilar, sintonizar-se com os sinais do seu corpo pode fazer uma grande diferença. Profissionalmente, seu momento provavelmente será forte, com avanços promissores pela frente.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Esta semana, sua mente pode permanecer afiada e focada, dando-lhe uma vantagem no trabalho, onde as conquistas provavelmente brilharão. Financeiramente, decisões inteligentes podem trazer resultados frutíferos e ajudá-lo a se sentir mais fortalecido.

Texto com informações do site Hindustan Times