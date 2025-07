As revelações do tarot deste sábado (12) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, deste sábado (12), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Trocas emocionais em casa provavelmente manterão seu ânimo elevado, e o amor pode trazer conforto de maneiras inesperadas. Uma viagem curta pode refrescar sua mente e oferecer uma clareza sutil.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A vida amorosa pode parecer um pouco incerta, mas ser honesto sobre seus sentimentos ajudará você a construir melhores conexões. Planos de viagem podem precisar ser reorganizados, então evite decisões precipitadas.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

A vida amorosa pode parecer excêntrica, mas a comunicação pode mudar as coisas se você falar com o coração. As finanças podem oscilar, então evite riscos desnecessários e concentre-se no essencial.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A dinâmica familiar pode parecer um pouco desconectada, mas uma conversa franca pode trazer proximidade. Sua saúde precisa ser nutrida, então não ignore pequenos sinais.

Texto com informações do site Hindustan Times