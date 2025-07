As revelações do tarot desta sexta-feira (11) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, desta sexta-feira (11), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Você brilha mais intensamente com um coração leve. Liberte-se do que não serve mais para a sua paz e peça ajuda se precisar. Tranquilidade não é preguiça.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Use seus talentos, fale com clareza e aja com inspiração. Não pense no processo; apenas comece. Confie no potencial; não fique sentado sem fazer nada até que esteja perfeito. A mágica acontece quando você começa a acreditar em si mesmo.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot destaca que não é preciso provar nada a ninguém; apenas mantenha-se firme. A força do seu coração agora o acompanhará. Seja gentil consigo mesmo nas áreas em que você experimenta uma vaga sensação de incerteza.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Sua intuição está aguçada, então confie nesses sentimentos que você tem. Pare para ver com sua visão interior o que está por trás da superfície de cada situação. A sabedoria vem com o silêncio. Deixe o mundo girar; você mantém seu centro.

Texto com informações do site Hindustan Times