Horóscopo semanal do amor: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 13 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Um evento ou acontecimento chama a sua atenção. Você quer mais profundidade e menos aparência. Um exterior brilhante não é mais suficiente para você. Dias importantes para conversas. Se vocês não falarem claramente, pode haver distanciamento. Conexão online ou por meio de um projeto. Uma pessoa carismática está interessada em você.

Virgem

Seu relacionamento se transforma. Um vínculo que parecia ter acabado é reacendido. Observe sem expectativas. Uma troca interessante com alguém de longe ou bem diferente. Você sente que algo novo está emergindo dentro de você.

Libra

Seja cauteloso com inimigos ocultos. Decisões importantes. Não é mais hora de esperar por sinais eternos. Buscar um objetivo em comum ou tomar uma decisão. Chance de conectar-se com alguém mais jovem ou com ideias muito originais. Deixe-se levar, sem pressa.

Escorpião

Enfrentando uma conversa pendente. Você confronta seus limites. Amar não é carregar tudo. Uma situação constrangedora se resolve. A reconciliação é possível se você for honesto. Aparece alguém que fala com você sem filtros. A atração é intensa. Você finalmente a conheceu, e a impressão foi ainda mais forte.