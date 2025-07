Horóscopo semanal do amor: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 13 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida amorosa dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer . Confira a seguir:

ANÚNCIO

Áries

Um bom momento para reconectar-se com pessoas. Uma conversa pendente está avançando. O amor verdadeiro exige que você seja real, não invencível. Se mal-entendidos não forem esclarecidos a tempo, podem causar problemas: ouça antes de reagir. Conexão com alguém que o desperta, mas também o desafia.

Touro

Escolhendoa um caminho e dúvidas emocionais. O que parecia certo está sendo reavaliado. O amor precisa ser mais fluido e real. Conexão com alguém que vem até você por motivos de trabalho ou familiares. Alguém o inspirará e será real.

Gêmeos

Um evento envolvendo muitas pessoas. Mudanças que o levam a ver sua vida amorosa de uma perspectiva diferente. Procurando uma nova maneira de viver juntos ou se comunicar. Renovando-se ou estagnando. Atraídos por alguém perturbador, incomum ou de uma origem diferente. Isso muda sua perspectiva.

ANÚNCIO

Câncer

Uma semana de decisões que não podem mais ser adiadas. Você sente que deu muito a alguém que não apreciou. Hora de se recuperar. Se não houver respeito, o amor não basta. Discussão sobre limites. Alguém do seu passado quer reaparecer, mas com as mesmas intenções.