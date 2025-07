Confira as revelações do tarot, desta terça-feira (8), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Reitere seus sonhos; desta vez, apenas faça-os com mais clareza. Você está de bom humor, o esforço conta, mesmo quando parece distante. Portanto, concentre-se mais na construção do seu futuro agora mesmo.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você está preso entre dois polos opostos: conforto e crescimento, mas, no fundo, seu coração já sabe o que é certo. Pense grande, mas se baseie na ação. Seu eu futuro aguarda sua coragem atual.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Escolha a calma em vez do controle, a paciência em vez do pânico. Confie em si mesmo mais do que o habitual nas pequenas coisas. Você não precisa provar o seu valor; apenas inspire-se na sua força silenciosa. A energia atual favorece uma confiança suave.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Não tenha medo de se mostrar vulnerável. Isso abrirá a porta para um vínculo mais forte. Deixe que suas palavras carreguem a verdade do seu coração.

