O corte que Carolina Herrera recomenda para mulheres com mais de 40: rejuvenesce na hora!

O corte que Carolina Herrera recomenda para mulheres com mais de 40

Carolina Herrera é uma das estilistas mais importantes do mundo da moda. Qualquer conselho ou recomendação é bem-vindo para mulheres da classe alta, membros da realeza e celebridades, que buscam elegância e sofisticação, de acordo com as regras que a estilista venezuelana estabeleceu.

Além de acertar em cheio com seus designs artísticos, Herrera também revelou como estilizar o cabelo para parecer mais jovem, especialmente para mulheres com mais de 40 anos que buscam uma mudança de visual para combinar com a idade.

A empresária venezuelana é considerada a melhor amiga das mulheres com mais de 40 anos, pois sempre dá conselhos importantes para que a idade não seja um obstáculo para uma aparência impecável, mas com elegância.

Choppy Bob: O Corte Recomendado por Carolina Herrera

Com sua experiência e olhar atento, a estilista venezuelana sabe qual o corte ideal para deixar uma mulher com um visual mais jovial sem precisar esconder sua maturidade; ou seja, com um toque fresco, sensual e sofisticado.

De acordo com o site Panorama, Carolina Herrera menciona que o choppy bob é o corte perfeito para parecer mais magra, mas também mais jovem.

É uma variação do clássico short bob, que tem o poder de refinar os traços do rosto e estilizar o pescoço. Permite um visual casual.

Caracteriza-se por ser cortado em diferentes comprimentos, com camadas repicadas que adicionam muito mais textura e volume ao cabelo. É por isso que é tão fácil de estilizar.

O corte choppy bob tira alguns anos da aparência de qualquer mulher. Caracteriza-se por ser longo, na altura do maxilar, o que favorece qualquer formato de rosto.

Se você acha que esta recomendação não é para você ou não quer deixar o cabelo tão curto, este estilo permite adaptá-lo às proporções do seu rosto. Basta marcar uma consulta com seu cabeleireiro e discutir este corte e como adaptá-lo às suas medidas e gosto.