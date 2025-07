Horóscopo semanal: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 11 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida dos signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Tudo o que você vivenciou no passado o ajudará a crescer como pessoa. Lembre-se: há males que vêm para o bem. No amor, você permanecerá estável com seu parceiro. Não se automedique; se não se sentir bem, consulte um especialista.

Você está planejando uma viagem. Você precisa dedicar tempo aos seus projetos para ver resultados positivos; não desista.

É a sua hora de ter sucesso, mas você deve ter cuidado com as pessoas com quem se relaciona, pois seu signo é marcado por traições. É hora de crescer em tudo o que você planejou, mas você deve ser cauteloso com seus relacionamentos comerciais. Mova as energias a seu favor; é a sua vez de estar no topo.

Virgem

Uma surpresa surgirá e o fará sorrir. Um momento de avaliação se aproxima, trazendo uma mudança poderosa em sua vida. Você pode enfrentar uma pequena perda ou preocupação material.

O amor verdadeiro virá até você. Prepare-se para uma transformação positiva. Sua astúcia e intelecto superam qualquer um; você só precisa colocá-los em prática. Seja cuidadoso com suas decisões pessoais; pense duas vezes antes de agir.

Libra

Preste atenção a qualquer dor no pescoço ou na cabeça; é essencial que você se concentre em restaurar a harmonia do seu corpo.

Lembre-se de que sua mente é poderosa; pensamentos positivos atrairão uma vida positiva. Apenas tome cuidado com traições. A inveja está à espreita e é crucial que você seja discreto com seus objetivos profissionais.

Evite o excesso de confiança; é melhor guardar seus planos para si mesmo. É um excelente momento para você encontrar equilíbrio em sua vida e se dedicar a estudar mais, expandindo seus conhecimentos. A felicidade e o sucesso estão ao seu alcance.

Escorpião

No amor, tente não ser dramático ou controlador com seu parceiro; você verá que se darão maravilhosamente bem.

É hora de olhar para frente e definir o que você quer para ter sucesso. Cuidado com gastos excessivos; é crucial que você retome o controle de suas finanças, focando na gestão e na poupança.

Ouse dar um salto de fé e tome a iniciativa com aquela nova ideia que está pairando em sua cabeça. Esta semana será ideal para você descobrir o amor verdadeiro e deixar para trás aqueles conflitos do passado que o oprimiam.