Horóscopo semanal: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 11 de julho de 2025

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos na vida dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Seus pontos fracos são retenção de líquidos e colesterol alto. Você tomará decisões importantes no trabalho; aproveite esta oportunidade para se destacar. Seu signo viajará para finalizar contratos e tirar férias.

No amor, você decide formalizar seu relacionamento e deixar para trás o medo de tomar decisões difíceis como casar ou se mudar devido à imaturidade. Tente pagar suas dívidas para evitar problemas.

Pensar grande e agir com humildade o levará ao sucesso. Esta será uma semana ideal para fazer mudanças e receber dinheiro para pagar uma dívida. Seu conselho para a semana é estar disposto a perdoar.

Touro

Você decide formalizar seu relacionamento e começar a construir uma fortuna. Receberá um convite para tirar férias nos próximos dias. Um amor do passado buscará seu perdão.

Você precisa ter confiança e autoconfiança; verá como as portas do sucesso se abrem. É hora de limpar seu ambiente e se concentrar no que você deseja alcançar.

Oportunidades de negócios e fechamento de contratos surgirão; mas tome cuidado, pois a inveja o cerca. Seu ponto fraco é seu estômago e gastrite, então aprenda a se alimentar melhor.

Você receberá uma proposta de amor. Recomendo que faça todas as mudanças que tem em mente. Será uma semana estressante no trabalho.

Gêmeos

Você terá uma semana decisiva para escolher entre permanecer no seu emprego atual ou procurar um melhor. Você está pensando muito em um amor passado; feche esse ciclo agora para não carregar energia negativa.

Cuide melhor do seu dinheiro; a abundância que você tem agora o ajudará a superar os dias difíceis. É hora de construir um futuro estável. Seu temperamento impulsivo chegará ao limite.

Você deve voltar aos estudos e não deixar nada que começou inacabado. Seus elos fracos são seus rins e pâncreas. Você enfrentará problemas familiares que podem afetar sua estabilidade emocional.

Câncer

Se for solteiro, encontrará pessoas que serão muito compatíveis com você. Você é um mestre da vida que sempre propõe ideias para melhorar. Convite para uma viagem.

Mantenha-se em dia com seus projetos e tome cuidado com as fofocas que possam circulá-lo; evite falar sobre sua vida privada.

Você receberá um presente inesperado que lhe trará grande alegria. Seus pontos fracos são sua visão e audição. Você receberá uma proposta de amor verdadeiro.

Mude sua atitude para melhor, sem medo do que os outros dirão, pois a justiça divina estará do seu lado. Você atrasa o pagamento do cartão de crédito.