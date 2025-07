Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Sagitário

Você cria a sua própria realidade e, para isso, precisa ter a melhor disposição e as energias positivas que o guiarão rumo ao amor e ao sucesso.

Capricórnio

Se houver alegria em seu coração, bênçãos virão até você, e você alcançará tudo o que almejar com grande sucesso.

Aquário

Se você sempre conectar emoções positivas às coisas que deseja, bênçãos virão até você, e fortuna e abundância estarão presentes. Alcance seus objetivos com amor e humildade.

Peixes

Se você for grato pelo que tem, o mundo o recompensará com bênçãos que o levarão ao sucesso, à fortuna no amor e à estabilidade financeira. É hora de crescer através do amor.