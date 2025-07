Os signos que precisam de coragem para este sábado (5)

O primeiro fim de semana de julho de 2025 chegou e alguns signos do zodíaco podem abrir portas importantes se tiverem coragem extra.

Confira quais são:

Sagitário

É momento de se desafiar e de ter coragem para enfrentar a verdade. Não se esconda mais e comece a agir para dar sentido aos movimentos da vida. Apenas seja analítico e use bem as palavras a seu favor.

Capricórnio

A vida a fluir e caminhos são abertos. Saia de cima do muro e permita que sua chama fique acesa: torne-se o protagonista da sua história sendo você mesmo e usando todas as experiencias do passado ao seu favor.

Aquário

Não permita que as pessoas roubem seu brilho e assuma o controle da sua vida. Você merece se destacar e mudar aquilo que precisa para ser mais feliz. Sair da rotina o ajudará a se sentir mais confiante e no comando.