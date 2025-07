As revelações do tarot deste sábado (5) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Confira as revelações do tarot, deste sábado (5), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Financeiramente, há chances de uma recuperação saudável, então planeje com sabedoria. Uma viagem curta pode não oferecer muita emoção, mas pode ajudar a renovar sua perspectiva.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Profissionalmente, uma queda no desempenho é possível, mas a introspecção e a mentoria podem ajudá-lo a recuperar o foco. No lado positivo, o amor floresce com paixão renovada, trazendo altos e baixos emocionais.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Suas finanças estão se equilibrando, com grande chance de quitar dívidas. Viagens, especialmente para destinos históricos, prometem renovação mental.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A vida amorosa permanece gentil e sincera nesta fase, enquanto os momentos de união familiar trazem calor e alegria.

