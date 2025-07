Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 4 a 6 julho de 2025

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

Tente não beber muito álcool para não ter problemas de peso mais tarde. Novos e apaixonados amores estão à sua procura.

Sexta-feira traz complicações no trabalho e problemas pessoais. Será um dia de turbulência. Não tente fazer nenhuma mudança no trabalho e não traga à tona nenhuma discussão do passado até que este dia passe.

Aumento da sensibilidade. Um fim de semana para relaxar e passear com sua família. Faça algumas mudanças em sua casa e quarto para se sentir mais confortável. Apoie alguém que realmente retribuirá.

Virgem

Resolvendo questões legais. Cuidado com a sua alimentação neste fim de semana; lembre-se de que um dos seus pontos fracos são os intestinos e o estômago, então tente ser mais cuidadoso.

Você decide trocar seu plano de celular por um mais barato. Nesta sexta-feira, seu signo está repleto de boas notícias, pois as energias positivas em sua vida serão completamente renovadas.

Você está em seu período de crescimento financeiro, então não hesite; tente fazer as mudanças necessárias para se sentir melhor. Você receberá um presente inesperado de um novo amor.

Você recebe um convite e pode ser para um casamento. Pare de procurar desculpas onde elas não existem; deixe-se amar; é hora de se apaixonar novamente.

Libra

Seu signo prospera em relacionamentos gratificantes. É hora de se deixar amar e abrir seu coração. Um amor verdadeiro chegará.

Não conte seus problemas a todos; nem todos celebram seus triunfos; alguns até gostam de vê-lo tropeçar. Seja mais discreto com seus assuntos pessoais; sua energia e seus objetivos são somente seus.

Ouse parecer diferente, para expressar essa nova versão de si mesmo. No trabalho, tome cuidado com sua impulsividade e temperamento.

Escorpião

É um bom momento para solicitar planejar uma viagem ou mudança. Um amor do passado retornará, mas será apenas para um encontro íntimo.

Sua energia de atracão está muito forte, tornando-o um ímã. Nesta sexta-feira, você estará um pouco cansado; sente que a energia no trabalho está muito pesada, então precisa considerar uma mudança, seja para uma nova empresa ou um projeto com melhores vibrações ao seu redor.

Lembre-se de que seu elemento é a água, o que o torna extremamente sensível e capaz de perceber tudo ao seu redor. Expandir seus horizontes sempre faz bem à alma. Você descobrirá um problema familiar; seu grande coração e força serão um pilar.